Deliklitaş Mağarası’na ziyaretçi akını var

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA, Isparta ve Burdur'u da içine alan Batı Akdeniz Bölgesi'nde doğal ve tarihi yerler hafta sonları yürüyüş gruplarının akınına uğruyor. Çok sayıda dağcılık ve doğa spor kulübü, kentin özellikle alternatif ve eko turizm alanındaki değerlerini öne çıkarmada görev alıyor. Yürüyüş grupları sadece yöre insanının bildiği, araç yolu olmayan yollardan yerli ve yabancı turistlere rehberlik ederek eko turizme kazandırıyor.Son keşiflerden birisi de Isparta'nın merkeze bağlı Güneyce Köyü'nde yer alan Kapıkaya Harabeleri ve Deliklitaş Mağarası, Güneyce Bölgesi'ni içeren güzergah oldu. Deliklitaş Mağarası, içindeki ceviz ağacı ve 360 derecelik görselliğiyle ziyaretçilere etkileyici bir manzara sunuyor. İki yıl önce keşfedilen güzergah doğa ve fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu.