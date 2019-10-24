En büyük zeytin bahçesinde hasat

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TÜRKİYE'NİN en büyük zeytin bahçesi Vakıf Zeytinliği'nde hasat başladı. Antalya Ticaret Borsası'nın Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kiraladığı 2 bin 630 dönümlük zeytinlikte 20 bini aşkın zeytin ağacı bulunuyor. Geçen yıl 80 ton civarındaki rekoltenin bu yıl 100 tona ulaşması bekleniyor. 2.5 ay sürmesi beklenen zeytin hasadında genellikle kadınlar günlük 80 TL yevmiye ile çalışıyor.Zeytinpark Genel Müdürü Vahdet Narin, Türkiye'de en büyük zeytin bahçesinin, Vakıf Zeytinliği olduğunu söyledi. Narin, "Bu sene 10-15 ton arasında yağ elde ederiz. 800 ve bin 200 yaşında iki ağaçtan 15 kilo civarında zeytin çıktı" dedi.