Üçgen’e cami geliyor

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde sadece bir yer altı mescidi bulunan Üçgen Mahallesi, sonunda camisine kavuşuyor. 12 bin nüfuslu mahallede, 8 yıl önce yıkılan Şarampol Polis Merkezi'nin bulunduğu arsaya cami yapılmasında CHP'li Muratpaşa Belediyesi ile yaşanan kriz sonunda aşıldı. İlçe müftülüğü ile caminin yer alacağı projenin temeli atıldı. Bir diğer güzel haber ise İl Müftüsü Osman Artan'dan geldi. Artan caminin yapımını üstlenecek hayırseverin de bulunduğunu açıkladı.Yıllardır vatandaşın cami yapılmasını istediği mahallede süreç 3 Nisan 2018'de başladı. Polis merkezinin yıkılmasının ardından arsa için İl Müftülüğü yapılmak üzere ön tahsis alındı. Ancak müftülüğün yanına cami yapılması plan notu, Muratpaşa Belediyesi meclisinde CHP'li üyelerin muhalefeti sonrası kalktı. Ancak yapılan ısrarlı görüşmeler sonunda camiyi mümkün kılan plan notu yeniden eklendi.Yaşanan tartışmalı sürecin içinde olan AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Alpaslan Belin, "Önemli olan mahallenin camiye kavuşacak olması" dedi. Belin, "Bin nüfusu bulunan bir beldede bile 2-3 cami var. Fakat Antalya'nın merkezinde bulunan 12 bin nüfuslu mahallede cami yok. Bu camiyi mahallemize kazandırmak için elimizden geleni yaptık" dedi.Yıllardır özlemini çektikleri ibadethanelerine kavuşacak mahalle sakinleri mutluluklarını dile getirdiler. 20 yıldır Üçgen Mahallesi'nde oturduğunu belirten Necati Yılmaz, "Çok mutluyuz. Mahallemizin normal bir camiye kavuşacağından dolayı sevinçliyiz. Yerin altında bulunan bir mescitte ibadet etmek bizi üzüyordu" dedi. Bir diğer mahalle sakini Selahattin Bal ise "26 yıldır bu mahallede oturuyorum. Cami yaptırmak için çok uğraştık. Mahallede kilise var fakat cami yoktu. Yeraltında ibadet yaparken kendimizi kaçak gibi hissediyorduk" dedi. 30 senedir mahallede yaşayan Ergün Uzun da "Mahallemizin güzel bir camiye kavuşacak olması çok güzel bir duygu" diye konuştu.Projede cami kısmının maliyeti yaklaşık 1 milyon 100 bin lira tutacağı belirtilirken hayırsever bir vatandaşın camiyi yaptıracağı öğrenildi. Projenin detaylarıyla ilgili bilgi veren İl Müftüsü Osman Artan, yıllardır devam eden sıkıntılı bir süreç sonunda cami sorununu çözüme kavuşturmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti. Osman Artan, "Camimiz Antalya'ya güzellik katacak ve mahallenin bir sembol olacak" dedi. 400 kişi kapasiteli caminin yapının hayırsever bir vatandaş tarafından üstlenildiğini açıklayan Artan, hedeflerinin 1 yıl içerisinde camiyi ibadete açmak olduğunu dile getirdi.