Gelecek buluşması

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Antalya Kepez ilçesinde 'Kepez Gençlik Buluşmaları' başladı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 2019- 2020 Eğitim ve Öğretim sezonunun 'Kepez Gençlik Buluşmaları' startını Prof. Dr. Raşit Küçük Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden verdi. Okul idaresi ve öğrencilerle bir araya gelen Başkan Tütüncü, gençlerin daha büyük hedefler üzerine gitmelerini istedi.Liseli öğrencilere kendi kariyer planlamasını anlatan Tütüncü, çocuk ve gençleri çok önemsediklerini söyledi. Tütüncü, öğrencileri çocuk olarak görmediklerini belirterek, tam tersine, geleceğin Türkiye'sinin taşıyıcıları olarak gördüklerini belirtti. Gençleri kedilerinden daha kıymetli gördüklerini anlatan Başkan Tütüncü, "Her bir genç bu ülkenin aydınlık geleceğidir. Bizim en önemli sorumluluğumuz, sizlere iyi bir eğitim ortamı sağlayabilmektir. Siz geleceğin teminatısınız sizi iyi eğitmeliyiz ki, geleceğimiz aydınlık olsun" dedi.Milli Eğitim Bakanlığı'nın iyi okullar ve sağlam bir eğitim için gereken özveriyi gösterdiğini belirten Başkan, Prof. Dr. Raşit Küçük Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin yapılması için çok çaba gösterdiklerini aktardı. Öğrencilerin bilim, sanat, spor ve fen bakımından çok gelişmesi gerektiğinin altını çizen Tütüncü, "Siz, size verilen imkanları iyi değerlendirin, kendinizi geliştirin ki, geleceğimiz aydınlık olsun. Ben gençlerimize inanıyor ve güveniyorum" diye konuştu.