Taş evlerin sırrı

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Antalya'nın Akseki ilçesindeki Sarıhacılar Mahallesi, 8 asırlık geçmişiyle tarihten bir kapı aralıyor. İlçede beton yapı çok az sayıda bulunurken taşların üst üste konulup aralarına da Horasan harcı dökülerek inşa edilen düğmeli evler, yerli ve yabancı çok sayıda turistin ilgisini çekiyor. Düğmeli evler yüzlerce yıl geçmesine rağmen hala sağlam şekilde ayakta durabiliyor.Akseki'de turizm ve tanıtım alanında yaptığı faaliyetlerle tanınan Mustafa Kavasoğlu da Sarıhacılar Mahallesi'ndeki yıkılan düğmeli evlerden birkaçını satın alarak önce aslına uygun restore ettirdi, ardından yerli ve yabancı turistlerin hizmetine açtı. Düğmeli evleri ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin duvarlarında ya da girişinde düğme aradığını anlatan Kavasoğlu, "İnsanlar düğme ile evin ilişkisini kuramıyor. Düğme görmek istiyorlar. Düğümlemek, bağlamak manasına geliyor. Bizim evlerimizde ağaç ve taş var. Bu taşları yukarı doğru örünce bir şeyle kilitlemek lazım. İşte bu ağaçlar birbirine bir çeşit oyma tekniğiyle kilitlendiği için düğmeli evler denilmiş" dedi.