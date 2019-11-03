Sıfır Atık ödülü

BURDUR Bucak Belediyesi, İstanbul'da düzenlenen 2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi'nde 'Çevre ve Sürdürülebilirlik' konusunda ödül aldı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında organize edilen 2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi'nde, Bucak Belediyesi de stant açtı. Stantta Bucak'ın yöresel ve geleneksel halı dokuması sergilendi ve ilçeye özel dokuma örneği gösterildi. Zirveye katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bucak Belediyesi'nin standını gezerek, geleneksel halı dokumasını çok beğendiklerini kaydetti. Başkan Emrullah Ünal, "Daha yaşanabilir bir çevre, daha güzel bir dünya için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

ÖDÜL ERDOĞAN'DAN

Türkiye Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen de Bucak Belediyesi'nin sergisine ilgi göstererek, halı dokuması hakkında Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal ve eşi Ayşe Ünal'dan bilgiler aldı. Bucak Belediyesi zirvede 'Çevre ve Sürdürülebilirlik' konusunda uluslararası alanda ödül almaya hak kazandı. Emine Erdoğan, Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal'a ödülü verdi.