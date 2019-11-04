Oyuncak ararken girişimci oldu

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Antalya'da yaşayan 1 çocuk annesi Müge Cücü, oğluna aradığı oyuncağı bulamayınca kendisi ahşaptan oyuncak tasarlamaya başladı. Girişimci annenin oğluna ve yakın çevresine vermek amacıyla yapmaya başladığı ahşap bebekler bugün marka olma yolunda ilerliyor. Cücü, 5 yıl önce oğluna çok istediği süper kahraman karakterlerini almak için oyuncakçıya gittiğini ancak aradığını bulamadığını söyledi. Cücü, "Karakterlere uygun olarak çizim yaptım ve bir marangozun yardımıyla kalıplarını çıkardım. Bu kalıpları birbirinden renkli boyalarla boyayıp oyuncak yaptık ve ilk olarak oğluma verdim" dedi.Çevresine verdiği oyuncaklara ilginin artığını gören Cücü, "Evimin bir köşesini küçük bir atölyeye çevirdim. Ahşap oyuncakları bazen 3 saat, bazen de 2 gün içinde yapabiliyorum. Elden ve internet üzerinden satış yapıyorum. Bu kadar ilgi olacağını hayal etmiyordum. Evden yaptığım için kazancımı fazla yeterli bulmuyorum. Daha da yükselmesini istiyorum ve çabalıyorum" diye konuştu. Tasarımlarının sadece Antalya ile sınırlı kalmadığını vurgulayan Müge Cücü, Türkiye'nin birçok tatil beldeleriyle de iş yaptığını ve hedefinin yurt dışındaki ünlü tasarım dükkanlarıyla çalışmak olduğunu ifade etti.