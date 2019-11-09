Bağış bekliyorlar

BUGÜN NELER OLDU

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Organ Bağışı Haftası dolayısıyla Akdeniz Böbrek Hastalıkları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği (AKBÖHONDER) üyelerini makamında kabul etti.Vali Karaloğlu, Türkiye'deki organ nakillerinin 5'te birinin Antalya'da yapıldığına dikkat çekti. Karaloğlu, "Türkiye'nin en önemli organ nakil merkezlerinden biri Antalya. Hem kamuda hem özel sektörde ama tabi organ naklinin en büyük sorunu bağışçı bulmak. İnsanımızı özellikle beyin ölümü gerçekleştikten sonra kadavradan bağış noktasında biraz daha duyarlı hale getirmek lazım. Organ bağışını artırmalıyız" dedi. Vali, "Antalya'da 3 bin 399 hastanın organ beklediğine dikkat çekti. Ziyarete, Türkiye'nin ilk yüz nakli yapılan hastası Uğur Acar da katıldı.Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de (ALKÜ) Organ Bağışı Haftası kapsamında farkındalığı arttırmak, organ bağışına dikkati çekmek adına poliklinik binası girişine stant açıldı. Hasta yakınlarına organ ve doku bağışının önemi anlatıldı. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı ve hastane yönetimi de hastanede organ nakli bekleyip tedavi gören hastaları tek tek ziyaret etti.ANTALYA'NIN Serik ilçesinde organ bağış kampanyası düzenlendi. İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Serik Devlet Hastanesi başhekimliği işbirliğinde düzenlenen organ bağışı kampanyası kapsamında Orta Mahalle İşler Caddesi'nde stant kuruldu. Açılışa Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, Belediye Başkanı Enver Aputkan, İlçe Sağlık Müdürü Ramazan Irmak ile sağlık görevlileri ve öğrenciler katıldı. Kaymakam Kurdoğlu, ilk bağışçı oldu.AKDENIZ Böbrek Hastaları ve Organ Nakli Derneği, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde stant açarak hastaların yaptığı el emeği göz nuru ürünler görücüye çıkardı. Sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Başkan Mehmet Şahan, 4 günde 150 kişinin organ bağışında bulunduğunu da kaydetti.Erdoğan ÖZTÜRK / ANTALYA -Mehmet AL /ALANYA