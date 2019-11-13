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Eve kapanma kurslara gel

Büyükşehir Belediyesi Kursları, yeni eğitim dönemine başladı. 13 bini aşkın kursiyer yeni bir meslek edinmek için eğitim alıyor

Giriş Tarihi: 13.11.2019
Eve kapanma kurslara gel
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz sanat ve meslek edindirme kursu ASMEK'lerde 2019-2020 yeni dönem kursları başladı. Eğitimler, Klasik Türk Sanatlarından, Bilgisayar İşletmenliğine kadar çeşitli branşlarda veriliyor.

194 BRANŞTA 728 KURS
Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Döşemealtı, Aksu, Korkuteli, Finike, Kumluca, Alanya, Serik, Kemer ve Gazipaşa kurs merkezlerinde eğitime katılanlara 194 branşta 728 kurs verililiyor. Meslek, sanat, bilgisayar ve yabancı dil alanlarındaki kurs sonunda kursiyerlere katılım belgesi verilecek.

HEPSİ MEMNUN
Klasik Türk Sanatları kursuna katılan emekli öğretmen Gülsüm Yılmaz, iki yıldır düzenli olarak kurslara geldiğini belirterek, "Kurslar sayesinde kendimizi eve kapatmıyoruz, hem kendimizi geliştiriyoruz hem değişik sanatlar öğreniyoruz" dedi. Esra Arslan da, kurslardan memnunuz olduğunu, minyatür ve tezhip çalıştığını anlattı. Sanatla ilgilenmenin insanı hayata daha bağladığını söyleyen kursiyer Gülten Kalyoncu ise, "Kursa gelip profesyonelce çalışmayı tercih ettim. Karakalem ve yağlı boya çalışması yapıyoruz" diye konuştu.
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