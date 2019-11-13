Eve kapanma kurslara gel

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz sanat ve meslek edindirme kursu ASMEK'lerde 2019-2020 yeni dönem kursları başladı. Eğitimler, Klasik Türk Sanatlarından, Bilgisayar İşletmenliğine kadar çeşitli branşlarda veriliyor.Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Döşemealtı, Aksu, Korkuteli, Finike, Kumluca, Alanya, Serik, Kemer ve Gazipaşa kurs merkezlerinde eğitime katılanlara 194 branşta 728 kurs verililiyor. Meslek, sanat, bilgisayar ve yabancı dil alanlarındaki kurs sonunda kursiyerlere katılım belgesi verilecek.Klasik Türk Sanatları kursuna katılan emekli öğretmen Gülsüm Yılmaz, iki yıldır düzenli olarak kurslara geldiğini belirterek, "Kurslar sayesinde kendimizi eve kapatmıyoruz, hem kendimizi geliştiriyoruz hem değişik sanatlar öğreniyoruz" dedi. Esra Arslan da, kurslardan memnunuz olduğunu, minyatür ve tezhip çalıştığını anlattı. Sanatla ilgilenmenin insanı hayata daha bağladığını söyleyen kursiyer Gülten Kalyoncu ise, "Kursa gelip profesyonelce çalışmayı tercih ettim. Karakalem ve yağlı boya çalışması yapıyoruz" diye konuştu.