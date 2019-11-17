30 yıldır sahnedeler

ANTALYA'NIN Kaş ilçesinin kırsal mahallerinden Yeşilköy'de 1989 yılında kurulan Halk Tiyatrosu, 30 yıldır aralıksız oyun sahneliyor. Yeşilköy Mahallesi Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği bünyesinde çalışmalarını sürdüren tiyatronun oyuncularını ise mahalle sakinlerinden oluşuyor. Grup, son olarak Demre'de iki perdelik 'Kanlı Nigar' adlı oyunu sahneye koydu.

HEPSİ MAHALLE SAKINI

Oyunu, Yeşilköylü olan sanatçı Müfit Kayacan yönetti. 'Kanlı Nigar'ı hemşire Perver Aydoğdu, 'Abdi' rolünü çiftçi Cem Sultan Alkaya, 'Agah' rolünü Kalkan PTT Müdürü Gürhan Arıtürk, 'Arap Bacı' rolünü emekli öğretmen İkbal Türel, 'Bedide' rolünü Gülsüm Karakitapoğlu, 'Acem' rolünü Özcan Körpe, 'İmam' rolünü öğretmen Fatih Aydoğdu, diğer rolleri ise Çağrı Sağırdak, Sabri Karakitapoğlu, Yaşar Kelek, Fadime Güneş, Fatma Karakitapoğlu ve Ayşe Gümüş canlandırdı.