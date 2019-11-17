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Salda için el ele

Giriş Tarihi: 17.11.2019
Salda için el ele

BURDUR'DA Bucak, Ağlasun, Yeşilova ve Gölhisar ilçelerindeki Halk Eğitim Merkezlerinde Salda Gölü'ndeki turizme katkı için hediyelik eşya ürünleri kursu açıldı. Kurslarda, lavanta ürünleri, oyuncak bebek yapımı, dekoratif ev aksesuarı, mis sabun, ahşap oyuncak, şiş ve tığ örücülüğü, deniz çantası, kadın plaj elbisesi, magnet yapımı, takı tasarımı, hediyelik dokuma çalışmaları yapılıyor.

EKSİKLİKLER GİDERİLİYOR
Burdur Valisi Hasan Şıldak, Burdur'un turizm potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi, ziyaretçi sayılarında yaşanan yoğunluğa hitap etmek için çalışmalara hız verdiklerini söyledi. Şıldak, Şıldak, çalışmalar ile Burdur ile özdeşleşmiş hediyelik eşya eksikliğinin de giderileceğini vurguladı.

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