Safiye Ayla’yı konserle andık

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Eğitim Vakfı (TEV), ilk bağışçıları arasında yer alan ve tüm mal varlığını eğitime vakfeden Safiye Ayla'yı anmak için şubelerinin olduğu illerde düzenlediği anma etkinliklerine Antalya'da devam etti. Muratpaşa Belediye Kültür Merkezi Salonu'nda yapılan etkinlikte, 'Muganniye Safiye' adlı mini belgeselin gösterimi yapıldı. Gösterimin ardından sahne alan Antalya Kültür Sanat Eğitim ve Araştırma Derneği Türk Müziği Topluluğu, Şef Aydemir Tuncer yönetiminde Safiye Ayla'nın unutulmaz şarkılarından oluşan bir dinleti sundu. TEV Antalya Şube Yürütme Kurulu Başkanı Arzu Aslan Kartal, Tuncer'e plaket verdi.