Eski eşyalar oyuncak oldu

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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklar için düzenlediği Oyuncak Atölyesi'ne katılan öğrenciler, eski eşyalar ve geri dönüşüm malzemeleriyle oyuncak yaptı. Etkinliğe Kepez Aslanlar İlk ve Ortaokulu öğrencileri katıldı.Çocuklar, teknoloji tasarım ve görsel sanatlar branş öğretmenleri eşliğinde, oyuncaklarını kendi yaptı. Etkinlikte eski kullanılmayan eşyalar ve geri dönüşüm malzemelerinden birbirinden güzel ve yepyeni oyuncaklar oluşturuldu. Yapılan oyuncaklar 11 Aralık'a kadar Yeni Mahalle Kültür Merkezi'nde sergilenecek.