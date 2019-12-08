Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Eski eşyalar oyuncak oldu

Eski eşyalar oyuncak oldu

Giriş Tarihi: 8.12.2019
Eski eşyalar oyuncak oldu
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklar için düzenlediği Oyuncak Atölyesi'ne katılan öğrenciler, eski eşyalar ve geri dönüşüm malzemeleriyle oyuncak yaptı. Etkinliğe Kepez Aslanlar İlk ve Ortaokulu öğrencileri katıldı.

SERGİYE ÇIKARILDI
Çocuklar, teknoloji tasarım ve görsel sanatlar branş öğretmenleri eşliğinde, oyuncaklarını kendi yaptı. Etkinlikte eski kullanılmayan eşyalar ve geri dönüşüm malzemelerinden birbirinden güzel ve yepyeni oyuncaklar oluşturuldu. Yapılan oyuncaklar 11 Aralık'a kadar Yeni Mahalle Kültür Merkezi'nde sergilenecek.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Eski eşyalar oyuncak oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN