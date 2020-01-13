Hem yardım hem eğlence

Sosyal medya grupları üyeleri tarafından başlatılan 'Oyuncaklar Isparta'da' projesinde oyuncak ve kıyafet toplandı. Türkiye'nin dört bir yanından gönüllüler, Göller Ekspresi ile İzmir'den Isparta'ya gelerek, yaklaşık 500 çocuğa kırtasiye, giyim ve oyuncak dağıttı. 2016 yılından bugüne kadar Mardin, Kars, Van ve Hatay illerinde yaklaşık 3 bin çocuğa kıyafet ve kırtasiye desteğinde bulunan gezginler, Isparta merkez ve Sütçüler ilçesinde okulları gezdi.Yaklaşık 80 kişiden oluşan gönüllü grubu, yardım ulaştırmanın yanı sıra, renkli bir etkinliğe de imza atarak çocuklara unutulmaz bir gün geçirtti. Gönüllülerden oluşan oyuncular tiyatro oyunu sahnelerken, müzisyen olan grup üyeleri ise çocuklar için şarkılar söyledi.Proje sorumlusu Ümit Çetinkaya, "Biz, en başından bu yana Türkiye'nin dört bir yanında otostopla, kendi imkanlarıyla gezen bir arkadaş grubu olarak başladık. Bizi bu hikayeye iten, gittiğimiz şehirlerdeki köy yaşantısındaki çocuklar oldu. Ben de köyde büyümüş bir insanım. Ben de çocukluğumda bir yardım kampanyasında büyüklerimizin yardımını almış bir insan olarak bunu bir bayrak yarışı olarak görüyorum. Onların yüzündeki mutluluk, yüreğindeki tebessüm, en az onlar kadar bizleri de mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

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