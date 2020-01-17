Ankara Hacettepe Üniversitesi'ndeki kap kapağı ameliyatı sonrasında kalbi duran ve yaklaşık 1 aydır makineye bağlı yaşatılan Cemal Azboy (16) hayatını kaybetti. Yavuz Selim Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi olan Cemal Azboy'u son yolculuğunda sınıf arkadaşları da yalnız bırakmadı. Musalla taşına konulan Azboy'un tabutuna sarılan gençleri, görevliler sakinleştirmekte zorlandı.Sömestr tatiline bir gün kala gelen acı haber sonrası arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Daha önce Cemal Azboy için sosyal medya üzerinden organ bağışı çağrısı yapan öğrenciler, 'Başka Cemaller ölmesin' diye kampanyaya devam kararı aldı. İlk etapta 600 öğrencili okulda tüm öğrencilerin bağışçı olması için çalışma yapılacak.Yaklaşık bir ay makineye bağlı yaşatılan Azboy için müjdeli haber geçtiğimiz Pazar günü Trabzon'dan gelmişti. 56 yaşında hayatını kaybeden bir kişinin doku ve kan örnekleri, Cemal Azboy ile uyumlu çıkmıştı. Ancak Cemal Azboy ameliyata girerken nakil yapılacak kalpte ağır enfeksiyon tespit edilince nakil gerçekleşememişti. Tekrar makineye bağlanan Cemal Azboy, yaşam mücadelesini önceki gece kaybetti.Cemal'in zorlu mücadelesi henüz 2 yaşındayken başladı. Kolesterol değerinin çok tehlikeli düzeyde olduğu tespit edilince ilaç tedavisine başlandı. Ancak 4 yaşına kadar devam eden ilaç tedavisi kalbini olumsuz etkiledi. 6 yaşında karaciğer nakli yapılan Cemal Azboy, uzun süredir kalp nakli olmak için bekliyordu. Cemal Azboy'un zorlu mücadelesi daha önce de SABAH Akdeniz'de 'Dayan Cemal Kalbimiz Seninle' başlığı ile işlenmişti.Kurşunlu Mezarlığı'na götürülen Cemal Azboy, babasının yanına defnedildi. Ayakta durmakta zorlanan Cemal Azboy'un annesi Hatice Demir, "Çok üzgünüz. Herkes elinden geleni yaptı. Organ bağışı olsaydı kurtulacaktı ama demek ki kısmet değilmiş. Çok uğraşıldı olmadı. Allah devletimize zeval vermesin. Bundan sonra organ naklinin neferi için olacağım. Kapı kapı gezeceğim. Başka anneler ağlamasın" dedi.

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