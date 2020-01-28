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Serik’te yangın kabusu

Serik’te 5 yıldızlı bir otel ile deposunda yangın çkıtı. İlçenin iki noktasındaki yangınlara itfaiye yetişmekte zorlandı

Giriş Tarihi: 28.1.2020 ABONE OL
Serik’te yangın kabusu
ANTALYA'NIN Serik ilçesi, aynı iki büyük yangın tehlikesiyle sarsıldı. Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki 5 yıldızlı otelin kazan dairesinde çıkan yangın korkuttu. Yangın ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otelin koridorlarını duman kaplarken, odalarda kalanlar, balkona çıktı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahaleye başlarken, otel görevlileri de müşterileri dumandan etkilenmemesi için dışarı çıkardı.

MERDİVENLE KURTARILDI
Alevler, yarım saatlik müdahale sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, dumandan etkilenen bazı müşterilerin hastaneye götürülmesi için otele çok sayıda ambulans sevk edildi. Bazı müşteriler ise otel personeli tarafından merdivenler aracılığıyla kurtarıldı.

PATRONLARIN GÖZYAŞI
Serik Belkıs Mahallesi'nde soğuk hava deposunda çıktı. İtfaiye yangına müdahale ederken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye götürüldü. İşletme sahibi Ümit-Mehmet Birer kardeşler söndürme çalışmalarını gözyaşları içinde izledi. Yangında depo ve içindeki tonlarca domates ile kabak küle döndü.
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Serik’te yangın kabusu
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