Yeşilçam’ı sarsan ölüm

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TÜRK sinemasının emektar oyuncularından, 'Altın Portakal' ödüllü Ahmet Mekin'in (Kurteli) (88), kanser tedavisi gören 63 yıllık hayat arkadaşı oyuncu Kumral Şükran Kurteli (82), hastanede hayatını kaybetti. Kumral Şükran Kurteli, 2.5 aydır Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde onkoloji bölümünde tedavi görüyordu. Hastalığından bu yana eşinin başından ayrılmayan Mekin, acı haberle sarsıldı. Kurteli'nin cenazesi Erdek ilçesinde defnedilmek üzere uçakla Balıkesir'e gönderildi.Ahmet Mekin, 63 yıllık hayat arkadaşının ölüm haberini aldıktan sonra sabah saatlerinde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne geldi. Çok üzgün olduğu gözlenen Ahmet Mekin, "65 yıllık eşimi kaybetmek çok tarifsiz acı. Ben tüm hazırlığımı kendi ölümüm üzerine yapmıştım. Ne diyeyim, ne söyleyeyim? Hepimizin anasıydı. Çocuklarımın, torunlarımın, hepimizin anasıydı. Can yoldaşımı kaybettim" dedi. Ahmet Mekin, 2 hafta önce, "63 yıl süren evliliğimizi o ayakta tuttu. Hem de aslan gibi devam ettirdi" demişti.