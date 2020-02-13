İlk üst geçit yıkıldı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA yapılan ilk üst geçit olan Akdeniz Üniversitesi'nin Meltem girişindeki yaya üst geçidi raylı sistem çalışması nedeni ile 20 yıl sonra yıkıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından 2001 yılında yaptırılan demir bağlamalı üst geçidin son parçası da indirildi.60 metre uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun üst geçidi olan Meltem Üst Geçidi, Akdeniz Üniversitesi'nde 1998 ile 2000 yıları arasında değişik tarihlerde 3 akademisyenin karşıdan karşıya geçmek isterken kazalara kurban gitmesinin ardından yapılmıştı.Akdeniz Üniversitesi'nin ana girişi olması nedeni ile yıkılan üst geçidin yerine geçici olarak tüp geçit yapıldı. Tüp geçidin olduğu noktaya trafik lambası konuldu. Üniversiteye gitmek isteyen öğrenciler, görevliler ve vakandaşlar yeşil butona basarak trafiği durdurarak yolun karşına geçebiliyor.