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İlk üst geçit yıkıldı

ERDOĞAN ÖZTÜRK Akdeniz
Giriş Tarihi: 13.2.2020 ABONE OL
İlk üst geçit yıkıldı
ANTALYA'DA yapılan ilk üst geçit olan Akdeniz Üniversitesi'nin Meltem girişindeki yaya üst geçidi raylı sistem çalışması nedeni ile 20 yıl sonra yıkıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından 2001 yılında yaptırılan demir bağlamalı üst geçidin son parçası da indirildi.

ACILI BIR GEÇMİŞE SAHIP
60 metre uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun üst geçidi olan Meltem Üst Geçidi, Akdeniz Üniversitesi'nde 1998 ile 2000 yıları arasında değişik tarihlerde 3 akademisyenin karşıdan karşıya geçmek isterken kazalara kurban gitmesinin ardından yapılmıştı.

TÜP GEÇİT YAPILDI
Akdeniz Üniversitesi'nin ana girişi olması nedeni ile yıkılan üst geçidin yerine geçici olarak tüp geçit yapıldı. Tüp geçidin olduğu noktaya trafik lambası konuldu. Üniversiteye gitmek isteyen öğrenciler, görevliler ve vakandaşlar yeşil butona basarak trafiği durdurarak yolun karşına geçebiliyor.
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İlk üst geçit yıkıldı
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