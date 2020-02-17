Gazipaşa’da sahil isyanı

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ntalya'nınGazipaşa ilçesinde CHP'li Gazipaşa Belediyesi'nin imar planı düzenleme çalışmaları kapsamında 18. madde Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylandı. Bölge halkı ise sahilde 4-5 otel alanı yer alan planın iptali için harekete geçti. Gazipaşa ilçesi sahil şeridinde vatandaşların kullandığı yolun kapatılacak olması ve sahilde yoğun betonlaşmanın önünü açacak plana karşı çıkan bir grup vatandaş, 'Gazipaşa Hepimizin' adlı bir platform kurdu. Otellerin yapılacağı bakir Selinus sahilinde toplanan kalabalık, hazırladıkları bildiriyi okudu.Platform adına konuşan Su ve Doğa Sporları Başkanı Mustafa Akkoca, "Uygulanmak istenen bu plan kişilere özel hazırlanmış, 'otele ait nasıl bir plaj yaratırım' mantığıyla hareket edilmiş. Antalya'nın doğusundaki bu en güzel plajlar sermaye sahiplerine sunuluyor" diye konuştu. Yapılan planlama ile ilçe halkının sahilleri kullanamayacağına değinen Akkoca, "Planda turizm tesis alanları arasında halkın kıyıya ulaşabileceği, denize dik yollar yok. Bu planla ilçe halkının denizden, kıyılardan ve kumsaldan yararlanma imkânı kalmayacaktır" diye konuştu.Yapılan planın bir yağma ve talan politikası olduğunu söyleyen Akkoca, "Önerilen ve planlanan sistem sessiz cennet olan Gazipaşamızın doğasını, kıyılarını, denizlerinin temizliğini, görüntüsünü, insan yapısını, huzurunu tamamen bozacak bir anlayışın ürünüdür" dedi. Platform üyesi Zeyyat Şahin ise, betonlaşmanın çocukların geleceğini çaldığını, torunları için mücadele ettiklerini söyledi. Ziraat mühendisi Hidayet Bilgiç, yapılacak otellerin tarım alanlarına zarar vereceğini vurguladı. Turizm rehberi Bülent Şahan ise, "Biz turizme karşı değiliz. Ama bu oteller yapılınca ilçe halkı bu sahilden yararlanamayacak" şeklinde konuştu. Grup mücadeleye devam edeceklerini söyledi.