Plaj algısı fos çıktı

CHP Antalya'da yine sahil üzerinden algı operasyonuna başladı. Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'ndeki sahillerin halka kapatılıp otel yapılacağı iddiası fos çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, Belek Halk Plajı ile Kadriye Halk Plajı ve Mesire Alanı'na yapılacak yeni plaj tesislerinin sezona yetişeceğini açıklaması ile yapılan açıklamaların algı operasyonu olduğu kanıtlandı.Bakanlık tarafından yürütülen proje kapsamında, Belek Halk Plajı ile Kadriye Halk Plajı ve Mesire Alanı, zengin olanaklar sunan sosyal alanlar olarak hizmet verecek. Tesislerde, plaj alanından restoranlara, otoparktan yöresel ürün pazarına kadar pek çok değişik aktivite için alanlar olacak. Belek Ücretsiz Halk Plajı, bin kişilik ücretsiz plaj alanı, 450 araç kapasiteli otopark, kafe ve restoranlar, çok amaçlı spor sahaları, yöresel ürünler halk pazarı ile hizmete girecek.Kadriye Ücretsiz Halk Plajı ve Mesire Alanı'nda, piknik için elverişli 16 bin metrekarelik mesire alanı, 3 bin kişilik ücretsiz halk plajı, 570 araç kapasiteli otopark, kültür ve sanat aktiviteleri, kafe, restoran, spor ve etkinlik alanları, yöresel ürünler halk pazarı gibi imkanlar yer alacak. Plajlar engelli vatandaşların kullanımına uygun olarak tasarlanacak.Bölgede doğa ile dost bir strateji izleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı, her iki plajda uygulayacağı projede, nesli tükenmek üzere olan ve koruma altına alınan caretta caretta kaplumbağalar için de koruma ve tedavi merkezlerine de yer veriyor.CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, Kadriye ve Belek'te mülkiyeti Kültür ve Turizm Bakanlığına ait olan, halkın kullanımı için belediyeye tahsis edilmiş arazilerin, belediye kullanımından alınıp, otel yapılacağına ilişkin TBMM'ye taşımış ve Bakan Mehmet Nuri Ersoy'a soru yöneltmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı iki proje ile CHP'lilerin oluşturmaya çalıştığı 'Sahiller halka kapatılacak' algı operasyonu boşa çıktı.

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