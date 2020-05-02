Koronavirüs oyuncak oldu

Antalya'nın geleneksel oyuncak sanatçısı Haşim Süzme, koronavirüse karşı çocukları bilinçlendirmek için Covid 19'un oyuncağını yaptı. 40 yıldır geleneksel ahşap oyuncak yapan ve dünyanın dört bir yanına oyuncak satan Süzme, Covid 19 oyuncağını salgında görev yapan doktorlarla görüştükten sonra yaptığını söyledi. Koronavirüslü hastaları tedavi eden doktorlar ile görüştükten sonra bilgisayardan böyle bir tasarım gerçekleştirdiğini belirten sanatçı Süzme, " Bu sanırın dünyada bir ilk oldu. Çocukları bu virüse karşı bilinçlenmesi için böyle bir çalışma yaptım" dedi. Tahsin Süzme, Covid 19 oyuncağını çocukların bu virüse karşı daha eğitici olması için yaptığını da açıkladı. Bir çocuğun oyuncağa bakarak birkaç saniye içinde virüse karşı bilincin oluştuğunu da belirten sanatçı Süzme, "40 yıldır oyuncak yapıyorum. Yaptığım oyuncaklar dünyanın dört bir yanında çocukların elinde. Bunu onların eğlenmesi için değil! Koronavirüse karşı bilinçlenmesi için yaptım" dedi.

ALMANYA'YA SATIYOR

Oyuncak sanatçısı Haşim Süzme, son olarak yaptığı "Sallana At" oyuncağı Almanya'ya ihraç ediliyor. Gürgen ağacından yapılan ve tanesini 450 liraya yaptığı elemeği göz nuru ahşap oyuncakların 10 tanesini 2 ayda yapabildiğini de belirten Süzme, "Ülkemizde ve Avrupa'da anne ve babalar çocuklarına ahşap oyuncak alıyorlar" diye konuştu.