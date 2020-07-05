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Minik yüreklere zabıta jest yaptı

Giriş Tarihi: 5.7.2020 ABONE OL
Minik yüreklere zabıta jest yaptı
ANTALYA'NIN Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi'ndeki çocukların özverisi karşılıksız kalmadı. Sokak köpeklerine mama almak için oyuncak ve kitaplarını satan çocukların görünütülerini sosyal medyada gören zabıta ekibi jest yaptı. Zabıtalar, geçen hafta satışa çıkardıkları oyuncakların altına 'sokak köpekleri için mama alacağız' yazısından çok etkilendiklerini belirterek, onlara sattıkları oyuncuk ve kitapların yerine yenisini getirdiklerini söyledi. Zabıtalar, çocukları ziyaret ederek onlara oyuncak, kitap, dondurma ve çikolata verdi.

DONDURMA İKRAMI
KAZANDIKLARI para ile köpeklere mama alan çocuklar, zabıta ekipleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Zabıtaların düşünceli hareketlerinden dolayı duygulandıklarını söyleyen çocuklar, kendilerine ikram edilen dondurma ve çikolataları da afiyetle yedi.
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Minik yüreklere zabıta jest yaptı
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