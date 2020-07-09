Hırsızlara suçüstü

ANTALYA'DA iki ayrı hırsızlık olayında suçüstü yapıldı. İlk olay Manavgat ilçesinde yaşandı. Bir beyaz eşya mağazasına ait deponun önünde ambalajlı çamaşır makinesini çalan Aydın Ö., hırsızlık için girdiği başka bir mağazada yakalandı. Çevreyi incelerken bir anda depoya gelen 5 çalışanı görünce ne yapacağını şaşıran Aydın Ö. ile çalışanlar arasında kısa süreli arbede yaşandı. Şüpheliyi etkisiz hale getirip başında bekleyen iş yeri sahibi ve çalışanları, şahsı polise teslim etti. Şüphelinin çaldığı çamaşır makinesini internet sitesinden ilan vererek sattığı belirlenirken, çamaşır makinesi sahibine teslim edildi.Diğer olay ise Alanya'da yaşandı. Çaldığı dizüstü bilgisayarı satmak için bir iş yerine götüren Yılmaz P., baltayı taşa vurdu. Bilgisayar tamiri ve yedek parça üzerine faaliyet gösteren iş yerine gelen Yılmaz P. dizüstü bilgisayarlarını satmaya çalıştı. Yılmaz P.'nin bilgisayarın şifresini bilmemesinden şüphelenen Buğra Avcı, hard diskini başka bilgisayara takarak açtığı bilgisayarda amcasının fotoğrafını görünce amcasını aradı. Bilgisayarının çalındığını öğrenince ise polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine iş yerine gelen polisler, 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Adliyeye çıkarılan Yılmaz P., tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne teslim edildi.