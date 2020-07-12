Demrespor BAL’landı

TFF'NIN, 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Lig'de kalan maçları oynatmama kararının ardından, Antalya Super Amatör Ligi'nde (BAL) mücadele eden Demre Belediyespor, tarihinde ikinci kez Türkiye Bölgesel Amatör Ligi'ne yükseldi. Demre Belediyespor'un ikinci kez Bölgesel Amatör Lige yükselmesi, Demresporluları sevince boğdu. Bölgesel Amatör Lige yükselen diğer takım, Korkuteli Belediyespor oldu. 14 takımın mücadele ettiği Antalya Super Amatör Lig'dae bitime üç hafta kala Demre Belediyespor, oynadığı 22 maçta, 17 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 53 puanla, aynı puana sahip ve bir maç eksiği bulunan Korkuteli Belediyespor'la ilk iki sırayı paylaşıyordu.