Hamza’yı öldüren zehirli engerek

Koranavirüs salgını ile birlikte Antalya'da vahşi yaşamın toparlanması ile birlikte yılan popülasyonu artınca sıkıntı da giderek büyümeye başladı. Önce araçların içine sonra işyerlerine ve evlere kadar giden yılanlar ilk kez bir insana zarar verdi. Antalya Kaş'ın Yeşilköy Mahallesi'nde ailesi ile katıldığı düğünde "Ayağımı bir şey soktu" diyen 11 yaşındaki Hamza Ediz Sertel, babası tarafından götürüldüğü Kaş Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Hamza'nın ayağında üç diş izi tespit edildi. Küçük çocuk yapılan otopsinin ardından önceki gün gözyaşları arasında toprağa verildi.Yaşamını yitiren Hamza Ediz Sertel'in ölüm nedeni belirlenemezken ayağındaki diş izinden yılan ısırması ihtimali üzerinde duruldu. Olayla birlikte dikkatler bölgede yaşayan tek zehirli olan Bayağı Engerek (Vipera berus) türüne çevrildi. Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Öz, Antalya'da tam zehirli olarak engerek yılanlarının olduğunu söyledi. Kaş bölgesinde yöreye özgü endemik kısa boyu engerek yılanı olduğunu da belirten Prof. Dr. Öz, "Avlarını gece avlar. Sokma anında ise ön dişleri ile ısırır. Isırık yerine bakarak yılanın tam zehirlimi yoksa yarı zehirlimi olduğunu anlaşılır. Yarı zehirli kedi gözlü ve çukur başlı yılanlarda var. Ancak bunlar arka dişleri ile ısırır ve öldürmezler" dedi.Prof. Dr. Mehmet Öz, yılanların Mayıs ayından itibaren kış uykusundan uyandıklarını dikkat çekerek, "Üremek ve kaybettikleri enerjiyi yakalamak için halk arasında sık sık görülür. Öğle saatlerinde gizlenecek, sıcaktan korunacak yer ararlar. Gündüz hareket eden yılanların yüzde 85'inin zehirsiz olur. Havanın kararmasıyla birlikte beslenme amacıyla zehirli yılanlar ortaya çıkar. Bunların savunma mekanizmaları olduğu için insandan kaçmaz ve saldırır. Gece plajlar ve dağlık alanlarda mutlaka ayakkabı giyilmeli. Çünkü zehirli yılanlar yüzde 99 gece ortaya" diye konuştu.KOYU kahverengi, kırmızımsı veya baştan kuyruğa doğru siyah zikzak, iki tarafında benekler olur. Uzunluğu 55 santim civarıdır. Çekingen olma eğilimindedir. köşeye sıkıştığında veya panik halinde ısırır. Güneşli yerlerde baskın olduğu görülür. Fundalık, batak zeminler, bataklıklar, orman kenarları, kaba çayırlar; bazen metruk kentsel alanlarda ve demiryolu bankalarında bulunur. Kumlu ve kireçli toprakları tercih ederler.AKDENIZ Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yıldıray Çete, bölgede ilk kez böyle bir ölüm vakası duyulduğunu söyledi. Yılan ve akrep ısırıklarında 1 saatte ölüm olayının hiç yaşanmadığını belirten Prof. Dr. Çete, "Türkiye'de ısıran engerekler biri iki saat içinde öldürmez. Saatler, günler sürer. Yılan ısırıklarına bağlı ani alerjik reaksiyon olabilir. Çocuk yaş gurubunda akrepler daha ciddi tablolar görebiliyoruz. Ancak bu kadar hızlı seyreden tablo görmedim" dedi. Prof. Dr. Erkan Göksu da, zehirli yılanların ısırdıkları yerde doku reaksiyonu oluşturduğunu ifade etti. Göksu, "Isırdıkları yerde ciddi şişme ve ağrı oluşturuyorlar. Pıhtılaşma sistemine hasar veriyorlar. Bu da kanama tablosu ortaya çıkartabiliyor. Yetişkinlerde tablo biraz daha yavaş seyirli olabilirken, çocuklarda biraz daha ölümcül olabiliyor" ifadelerini kullandı.Antalya'nın Göksu Mahallesi'ndeki DSİ kanalına girerek serinlemeye çalışanlar zehirsiz su yılanlarını yakalayıp oyun oynadı. Uzmanlar, Su yılanlarının zehirsiz türlerinin bile ısırması halinde açtıkları yaraların kapanması güç enfeksiyon oluşturduğuna dikkat çekti.ÖNCELIKLE ısıran yılanın türünü iyi tanıyın. Mağdurun giyeceklerini gevşetin ve gölgeye taşıyın. Hareket kan akışını artıracağı ve yılan zehrini kalbe daha hızlı göndereceği için sabit tutun. Uzvu sabitleyin ancak ısırığın, nörotoksik zehir veren bir yılandan kaynaklandığından emin değilseniz, kan akışını kısıtlamayın. Yarayı temizleyin ve sarın, bunu yaparken baskı uygulanmamasına ve morluklara neden olmamasına dikkat edin. Mağduru hızlı bir şekilde hastaneye götürün. Isırığı kesmek veya zehri dışarı doğru emmeye çalışmayın. Mağdura özellikle alkol vermeyin. Isırık yarası çevresinde sabunlu su kullanmayın.