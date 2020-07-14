Manavgat’a aylık 100 milyon TL katkı

AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Yusuf Halimoğlu, düzenlediği basın toplantısıyla gündemdeki konuları değerlendirdi. Geçen pazar günü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Ulualan Golf Otelleri Sivil Toplum Kuruluşları Toplantısı düzenlendiğini hatırlatan Başkan Halimoğlu, projeyle ilgili detaylı bilgi verdi.İlçede en büyük sorunun turizm çalışanlarının kış aylarını işsiz geçirmesi olduğunun altını çizen Halimoğlu, "Yapılacak olan yatırımlarla 3 bin 600 doğrudan 10 bin de dolaylı ayrıca ekstradan açık olacak 60'a yakın oteli de düşünürsek yaklaşık 30 bin kişi 12 ay iş imkanına sahip olacak. Bu aynı zamanda Manavgat ilçe ekonomisine her ay ekstradan 100 milyon lira gibi ilave gelir demektir. Böylece kış aylarında esnaflarımızın da rahat nefes alması sağlanacak" diye konuştu. Halimoğlu, projede 3'ü konaklamalı 4 gol sahası olduğunu anlattı.Manavgat Belediyesi'nin projeyle ilgili siyasi şov yaptığını anlatan Yusuf Halimoğlu, CHP'li belediyenin 2016 yılında Başkan Yardımcısı Oytun Eylem Doğmuş imzasıyla bakanlığa ilettiği taslak planda bin 915 dönüm ormanlık alanın golf alanı olarak ayrıldığını söyledi. Vatandaşın sivrisinek şikayetini de gündeme getiren Başkan Halimoğlu, "Sivrisinekten dolayı vatandaşlarımız evlerinde balkonlara çıkamıyor, evlerinde pencereleri açamıyor. Manavgat Belediyesi, 2014'te cibinlik dağıtmıştı. Asıl şimdi dağıtmalı" dedi.