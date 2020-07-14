Mesafeli macera

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Göynük Kanyonu, macera ve adrenalin tutkunlarının uğrak yerleri arasında bulunuyor. Likya Yolu'nun önemli bir kısmının geçtiği, dünyanın en iyi 10 trekking parkuru arasında yer alan kanyonda, koronavirüs nedeniyle yoğun tedbir alındı. Girişte ateşleri ölçülen, el dezenfektanı sunulan ziyaretçiler, profesyonel rehberler eşliğinde kanyonda doğa yürüyüşü yapıyor.Zipline, kano ve bot turuna katılanlar, yüzerek eğlenceli vakit geçiriyor. Kullanım öncesinde ve sonrasında dezenfekte edilen dalgıç kıyafetlerini ya da yeleklerini giyen ziyaretçiler, yaklaşık 600 metrelik üç ayrı halatla kanyondan geçerek bölgenin manzarasını izliyor. Maviyle yeşilin tonlarının buluştuğu doğal göletlerde yüzerek serinleyen yerli ve yabancı turistler, 200 ve 250 metrelik iki parkurda zipline yapıyor.Adrenalin ve dinlenme yeriAntalya'ya gelenlerin serinlemek ve atdrenalin seviyelerini yüksetltmek için gittikleri Göynük Kanyonu'nda hem piknik hem de sportif faalayitler gerçekleştirilebiliyorGÖYNÜK Kanyonu işletme sorumlusu Ümit Şahin, salgın sürecinde ziyaretçilerin sağlığını her şeyden önemli gördüklerini söyledi. Personelin maske, koruyucu siperlik ve eldiven kullandığını vurgulayan Şahin, özel localar yaptıklarını, sosyal mesafe alanları oluşturduklarını dile getirdi. Şahin, "Ziplineye yatırım yaptık. Salgın nedeniyle Avrupa ve Amerika'dan malzemelerin ihracatında z gecikme oldu. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en uzun zipline parkurunu, 100 metre yüksekliğinde, kesintisiz 1 kilometrelik hattı burada açıyoruz" dedi.