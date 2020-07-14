Yeni sezona ilk adım

Süper Lig'in 32'nci haftasında Antalya derbisinde,Aytemiz Alanyaspor'u konuk ederek 1-0 mağlup eden Fraport TAV Antalyaspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı. Derbiden sonra açıkılama yapan Teknik Direktör Tamer Tuna, Süper Lig'de seneye de devam edecek olan oyuncularını tebrik ederek gelecek sezon çalışmalarına başlandığının sinyalini verdi.Tuna, rakiplerine karşı oynadıklarını iki maçın ardından önemli tecrübeler çıkarmalarının ardından kazanmalarının önemli olduğunu söyledi. Ligde kalmamanın güzel olduğunu dile getiren Tuna, "Ligde ikinci yarıya önemli bir hedefle başladık. Bugünkü puan matematiksel olarak seneye tam net planlama yapmamızı sağlayacak. Oyuncuları, başkanı, yönetimi, taraftarı bu dönemde seslerini duyamasak da önemli destekler verdiklerini biliyorum. Hep olumlu yaklaştılar yanımızda oldular" dedi. Teknik Direktörü Tamer Tuna, Antalyaspor'da birlik ve beraberliğin oluştuğuna dikkat çekerek, "İkinci yarının başı bizi bu noktaya getirdi. Bugün gelinen noktadan dolayı mutluyum" diye konuştu.Yabancı sınırlamasına karşı olduğunu ifade eden Tuna, "Hem yerli, hem de yabancı sınırlamasına karşıyım. Türk futbolcularına doğru eğitimler verilir ise daha iyi boyuta gelineceğine inanıyorum. Maçta altyapıdan çok genç iki oyuncuyu kadroya dahil ettik. Önümüzdeki haftalarda belki onlara da şans verebiliriz. Kalan iki maçımızı da kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.Antalyaspor'un Alman yıldızı Lukas Podolski, ülkesinin medyasına açıklamalarda bulundu. Sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan golcü futbolcu, devre arasında Antalyaspor'a transfer olma konusunda verdiği karardan memnun olduğunu dile getirdi. Geldiği dönemde Antalyaspor'un kümede kalma mücadelesi verdiğine dikkat çeken Podolski, "Geriye baktığımda, attığım adım kesinlikle doğruydu. Ailem ve ben orada çok mutluyuz ve gerçekten önümüzdeki sezon için sabırsızlanıyoruz. Önümüzdeki yılın başında sorumlularla oturacağım ve ne olacağını göreceğiz" diye konuştu.ANTALYASPOR'A Alanyaspor karşısında 3 puanı getiren golü kaydeden Adis Jahovic, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Golcü futbolcu kendilerine verilen destekten dolayı Başkan Ali Şafak Öztürk'e ve taraftara teşekkür etti. Jahoviç, "Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Sonuna kadar galibiyeti isteyen bir takımdık. Geçen hafta cezalıydım, bugün bana asist yapan Antalya'nın çocuğu Doğukan'a teşekkür ederim. Onun asistiyle güzel bir gol attım. Taraftar ve Başkan'a teşekkür ederim. Onların desteğiyle galibiyetler geliyor. Burası çok sıcak, bir tane depar attım, sakatlandım ancak şimdi iyiyim" dedi.