İki devlet tek millet

ANTALYA'DA yaşayan Azerbaycan Halkları Dostluğu Derneği ve Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği ile diğer dernek üyeleri, Muratpaşa ilçesinde yer alan Azerbaycan Kültür Parkı'nda, Ermenistan ordusunun Azerbaycan- Ermenistan sınırında gerçekleştirdiği saldırıları kınadı. Azerbaycan Kültür Parkı'nda düzenlenen protestoya yaklaşık 50 kişi katıldı. Eylemde, Azerbaycan bayraklarının yanı sıra, Türk bayrakları da yer aldı. Azerbaycan vatandaşları, 'Karabağ bizimdir, bizim kalacak ' ve 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' gibi sloganlar attı.

SESSİZ KALMAMALIYIZ

Antalya Azerbaycan Halkları Dostluğu Dernek Başkanı Lale Hasenova, "12 Temmuz'da başlayan düşman saldırılarında şehit ve gazilerimiz var. Bizi yalnız bırakmayan Türkiye devletine, milletine minnettarız ve borçluyuz" şeklinde konuştu. Antalya Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Fazil Orun ise "Biz iki devlet bir milletiz, bir kardeş ülkeyiz. Bu işe sessiz kalmamalıyız. Dünya daha önce sessizdi ama şimdi sessiz kalmamalı" dedi.