Örnek başarıya imza

Türkiye'de 2020 LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler öğrencilerin başarısına çevrildi. Antalya'da Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) hiçbiri dershaneye gitmeyen Kepez Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri büyük başarı elde etti. Hayata geçirdiği projelerle adından söz ettiren Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi sınavdaki başarısı ile Türkiye birincisi oldu.Geçtiğimiz yıl LGS'de başarı oranı yüzde 4,1 olan okul bu yıl yüzde 1.51 gibi başarı oranı ile bir rekora yükseldi. 500 tam puan üzerinden okulun sınav puan ortalaması 460.37 olurken sınava giren toplamda 24 öğrencinin 23'ü herhangi bir fen lisesini kazanmayı garantiledi. Fakat öğrencilerin okula olan aidiyetleri ve vefalarından dolayı tek tercih yaparak mevcut okullarının lisesini seçmeleri dikkat çekti.Öğrencilerin hiç biri dershaneye gitmezken elde edilen başarı okul öğretmenlerinin öğrencilere gönüllü olarak ayırdıkları vakit sonucu'Destekleme ve Yetiştirme Kursu'ndan ki çalışmalarıyla sağlandığı belirtildi. Ders saatleri dışında gerçekleşen bu kurslarda öğretmen ve öğrenciler sınava yönelik çalışmalar gerçekleşirken sosyal faaliyetlerde yapıldı. Okul bünyesinde açılan bu kurs haricinde yaz eğitim kampları, öğrenci takip ve koçluk sistemi gibi akademik çalışmaların uygulanmasıyla başarı geldi.