En tehlikeli dönem

Antalya'da yüksek sıcaklık ve düşük nem ile yangın riski artarken, Aksu ilçesinin ardından Manavgat'ın Yaylaalan Mahallesi'nde çıkan yangın korkuttu. Gece saat 03:00 sıralarında başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 uçak, 5 helikopter , 3 dozer, 4 su ikmal aracı, 23 arazöz, 6 ilk müdahale, belediye su ikmal tankerleri 106 yangın söndürme işçisi ile müdahale edildi.Yerleşim yerlerine yaklaşık 500 metre uzaklıktaki çıkan yangının ilk belirlemelere göre bölgedeki bir baz istasyonundaki trafonun patlamasından kaynaklandığı tespit edildi. Yangın yaklaşık 6 saatlik bir çalışmanın sonunda kontrol altına alındı. 5 hektarlık bir alanın zarar gördüğü yangında mahalle sakinlerinin geçim kaynağı olan defne ormanı yandı. Yerleşim yerlerinin 200 metre yakınına kadar ulaşan yangın, arı kovanlarının ve Bayram Çetin isimli vatandaşın proje koyun yetiştiriciliği yaptığı ağılların tamamen yanarak kül olmasına neden oldu. Ağılları banka kredisiyle yaptığını, yüklü miktarda borcu olduğunu belirten Çetin, yangına yapılan müdahaleye izlerken gözyaşlarına hakim olamadı. Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle ağıllardaki hayvanların satılmaya götürülmesi tek teselli oldu.MUĞLA'NIN Seydikemer ilçesinde Çamurköy Mahallesi Hortlaklar mevkisinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangına müdahale edildiği sırasında bir itfaiye eri, alevlerin ortasında kalmış bir kaplumbağa olduğunu fark etti. Kaplumbağayı kurtaran ve üzerine su döken ekipler, daha sonra hayvanı yeniden doğaya saldı.