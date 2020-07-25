Sado Dayı’ya veda

Antalyaspor'da 38 yıldır malzemecilik görevini üstlenen 'Sado Dayı' lakaplı Sadettin Tosun, kırmızı beyazlı kulübe veda etti. Sezonun son antrenmanında kez görev yapan Tosun, emeklilik hayatına 'merhaba' dedi. Antalyaspor Kulübü, Sadettin Tosun'a hizmetlerinden dolayı plaket vererek hizmetleri için teşekkür etti. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Verdiğin emekler için teşekkür eder, yeni hayatında başarılar dileriz" denildi. Sadettin Tosun'u havaya fırlatan futbolcular emektarı duygusal bir veda ile uğurladı. Törende 21 yaşına giren genç kaleci Yakup Mert Çakır'a da doğum günü kutlaması yapıldı.

KARDEŞLER RAKİP OLDU

Aytemiz Alanyaspor ve FTA Antalyaspor, Panathinaikos'un golcü futbolcusu Federico Macheda'yı transfer etmek için girişimlere başladı. Yunan basınının iddiasına göre, gelecek sezon alternatifli bir kadro kurmak isteyen iki Antalya ekibi 28 yaşındaki forvet oyuncusunu kadrosuna katmayı planlıyor. 22 Ağu 1991 doğumlu olan İtalyan futbolcu Federico Machedea, Yunanistan ekibi Panathinaikos'un formasını giyiyor. Macheda'nın esas bölgesi forvet ancak sağ ve sol kanatta da görev alabiliyor. Güncel bonservis bedeli ise Transfermarkt verilerine göre 800 bin Euro.



ASLAN SİNAN'I İSTİYOR

GALATASARAY, Genoa'ya sattığı ve şu anda Antalyaspor'da kiralık olarak oynayan eski futbolcusu Sinan Gümüş'ü geri alabilmek için devreye girdi. Sarı kırmızılıların, Sinan'ın menajeri Ersin Akan ile görüştüğü iddia edildi. 26 yaşındaki futbolcuyu isteyen tek kulübün Galatasaray olmadığı, Başakşehir ve Fenerbahçe'nin de transfer için devrede olduğu kaydedildi. Devre arasında Antalyaspor'a kiralık olarak gelen Sinan Gümüş, 10 maçta 5 gol atarak çıkışa geçen takımına katkı sağlamıştı.