Yeni kaymakam göreve başladı

ANTALYA'NIN Alanya ilçesine atanan Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer, ilçeye gelerek görevine başladı. Kaymakamlık binası önünde Alanya Belediye Başkanı Adem Murat yücel, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı, kamu kurumlarının amirleri tarafından karşılanan Kaymakam Ürkmezer, "Alanya gibi hem bölgesinde hem ülkesinde hem de dünyada yeri bulunan bir ilçede göreve başlamaktan çok mutlu ve gururluyum" dedi.

SİNERJİ VURGUSU

Fatih Ürkmezer, sıcak karşılama töreninin birlik ve beraberliğin sinyalini verdiğini vurguladı. Ürkmezer, "Bütün arkadaşlarımızdaki bu iyi enerjiyi sinerjiye dönüştürmek de bizim çabamızla olacak. Hemşehrilerimizle, yerel yönetimle, sivil toplum kuruluşlarımızla, çalışma arkadaşlarımızla birlik beraberlik içerisinde çalışırsak, faydalı işler yapacağımıza inanıyoruz. İnşallah Alanya'ya kaliteli çalışmalar yaparız" diye konuştu.