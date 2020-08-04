MAKÜ en mutlu üniversite oldu

BAĞIMSIZ bir araştırma grubu tarafından yürütülen, öğrenci bazında 40 bin, öğretim elemanı bazında ise 16 bin katılımcı ile gerçekleştirilen üniversite memnuniyet araştırmalarının sonuç raporları yayınlandı. Birçok farklı boyutta yapılan araştırmalarda Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ), yaklaşık 200 üniversite arasında genel sıralamada 192 üniversite arasında 46, 125 devlet üniversitesi arasında ise 26'ncı sırada yer aldı.

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Aynı raporun öğrencilerin öğrenim deneyimlerinden ne düzeyde tatmin olduklarının değerlendirilmesini içeren sıralamada devlet üniversiteleri arasında MAKÜ 27'nci, yerleşke memnuniyeti sıralamasında ise 23'üncü sırada yer aldı. Yıllardır istikrarlı olarak en iyi olduğu 'Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet' boyutunda ise MAKÜ'nün 125 üniversite arasında 15'inci sırada yer alarak öğrenciye değer veren yönetim yaklaşımının sahada açık biçimde algılandığını gösterdi.

HERKES MENNUN

MAKÜ, akademik ekoloji sıralamasında 194 üniversite arasında, akademik faaliyetlerin elverişliliği boyutunda 25'inci sırada yer almayı başardı. Devlet üniversiteleri bağlamında ise 126 üniversite arasında 12'nci sırada konumlandı. Devlet üniversitesi sıralamalarında MAKÜ akademisyenlerinin en olumlu olarak değerlendirdiği konu başlıkları ise yönetimden memnuniyet (14. sıra), kurum içi işbirliği (15. sıra), bağlılık hissi (17. sıra), akademik özgürlük hissi (17. sıra), kurum dışı işbirliği memnuniyeti (19. sıra) ve öğretim kalitesi (36. sıra) oldu.