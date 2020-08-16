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Eğitime mola verilmiyor

Giriş Tarihi: 16.8.2020 ABONE OL
Eğitime mola verilmiyor
ANTALYA Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, tüm öğretim üyelerine yönelik olarak uzaktan eğitim düzenlendi. 7 gün ve 30 saat süren Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı'nda eğitimleri Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 5 öğretim üyesi verdi. Eğitimi tamamlayan öğretim elemanları için Diş Hekimliği Fakültesi'nde bir sertifika programı düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Ekrem Kalan, eğitimlerini tamamlayan öğretim elemanlarına sertifikalarını takdim ederek, başarılar diledi.
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Eğitime mola verilmiyor
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