‘Expo 2016’ alanı turizme açılacak

ANTALYA'DA kapandığı günden beri belirsizliğini koruyan Aksu'daki EXPO 2016 alanının kaderi belli oluyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli başkanlığındaki Ankara'daki Antalya tarım zirvesinin en önemli konu başlığı olan Expo 2016 Antalya alanıyla ilgili üç bakanlık ortak proje üzerinde çalışıldı. 2021 Şubat ayında bölgede yabancıların ilgisini çekecek turizm projeyi yapılacağının açıklanacağı bildirildi. Zirvede, 19 ilçede yapımı devam eden baraj ve göletler, il genelinde kapalı devre sulama sistemleri, çiftçiye fide desteği, muz ve avokado yatırımları için kredi destekleri konuları gündeme geldi.

ÜÇ BAKANLIK ÇALIŞIYOR

Toplantıda ele alınan konularla ilgili bilgi veren AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, toplantıdaki en önemli konunun, Expo 2016 Antalya alanı üzerinde planlanan proje olduğunu açıkladı Taş, projeyle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ortak bir çalışma yaptığını, konuya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da büyük önem verdiğini söyledi. Expo 2016 alanının Antalya ve turizmi için en güzel şekilde değerlendirilmesine yönelik görüşme gerçekleştiğini anlatan Taş, "Expo'nun Antalya turizmine en faydalı şekilde değerlendirilmesine yönelik olumlu bir görüşme oldu. Expo'yla ilgili bu gelişmeyi bakanlarımızla birlikte açıklayacağız" dedi.



SÜRPRİZ ŞUBAT'A KALDI

EXPO alanında planlanan projedeki ana başlığın Antalya ve Antalya turizmine katkı sağlayacak bir çalışma olduğunu anlatan Taş, "Özellikle turist çekebilecek, ilgi odağı olabilecek bir proje. Asıl özü turizme yönelik çok güzel vizyon oluşturacak bir proje. 2021 Şubat ayında bununla ilgili projeyi kamuoyuyla paylaşacağız" diye konuştu.