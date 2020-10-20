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’ın altın susamı

Giriş Tarihi: 20.10.2020 ABONE OL
Manavgat’ın altın susamı
MANAVGAT Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş, sosyal medyada tanınan gurmeler Murat Atay ve Nihat Eryılmaz'a Manavgat susamıyla ilgili röportaj verdi. MATSO'yu ziyaret eden Atay ve Eryılmaz'ı susam tarlasına davet eden Başkan Boztaş, susam tarlasında hasat yapan çiftçilerle susamın nasıl hasat edildiğini ve tarihçesini anlattı. Manavgat susamının ilaç sanayisinde bile kullanıldığını anlatan Boztaş, "Manavgat'ta yetişen susamın yağ oranı yüzde 60 oranlarına çıkıyor. Bu oran diğer susamlarda yüzde 40 civarında çıkıyor" dedi. Manavgat susamının binlerce yıl öncesinde Hindistan'dan geldiğini anlatan Başkan Boztaş, Manavgat susamının 1400'lü yıllarda Osmanlı saray mutfağında kullanıldığını kaydetti. Boztaş, MATSO olarak coğrafi işaret için müracaat ettiklerini belirtti.
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Manavgat’ın altın susamı
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