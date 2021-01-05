12 yaşında büyük başarı

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Devlet Konservatuvarı'nda keman eğitimi alan Cansu Sara Takmaz (12yurt dışında Türkiye'yi başarıyla temsil ediyor. Cansu Sara Takmaz, anaokulunda piyano eğitimi almaya başladı. Öğretmeninin yönlendirmesiyle AÜ Antalya Devlet Konservatuvarı sınavına giren Cansu, sınavı kazandıktan sonra da öğretmenlerinin değerlendirmesiyle keman çalmaya başladı.Şu an konservatuvarda yarı zamanlı 7'nci sınıf öğrencisi olan Cansu, 2020 yılında toplam 6 uluslararası yarışmaya katılarak, Türkiye'yi temsil etti. Cansu, İtalya, Almanya, Estonya ve Macaristan'da düzenlenen 6 yarışmada 2 birincilik, 2 ikincilik, 1 üçüncülük kazandı ve festivalde konser verdi.Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kaldığı dönemde çalışmalarını hızlandırdığını belirten Cansu Sara Takmaz, "Hedefim 2021 yılında Vivaldi'nin 'Dört Mevsim' eserini bitirmek. Yaşıtım öğrencilerin pandemiyi fırsata çevirerek çalışma yapmalarını tavsiye ederim" şeklinde konuştu.