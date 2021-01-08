Kervan yolu turizme açılacak

ANTALYA'NIN Akseki ilçesinde İpek Yolu'nun Alanya ile Konya etabında yer alan antik yol, kültür ve alternatif turizme açılıyor. Bölgede çalışmalar Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) ve Akseki Kaymakamlığı iş birliğinde yaklaşık 2 yıl önce başladı. Sarıhacılar, Belenalan, Bucakalan ve Hüsamettin mahalleleri arasındaki yaklaşık 6 kilometrelik tarihi kervan ve göç yolunun 3 bin 650 metrelik kısmı tamamlandı, geri kalan bölüm ise bu yıl bakım ve onarımdan geçerek kullanıma sunulacak.Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, Akseki'yi de turizmin bir parçası haline getirmek istediklerini söyledi. Hülür, bu doğrultuda tarihi kervan ve göç yolunun önemli bir potansiyel taşıdığının altını çizerek, "Çalışmalar sürüyor. Daha önce Akseki Sarıhacılar arası yürüyüş yolundaki restorasyon bitti. Yolun devamı olarak Sarıhacılar-Belenalan arasındaki bölümü restore ederek alternatif turizme kazandıracağız. Akseki'den çıkan kişi, yaklaşık 6 kilometre boyunca tarihimizi hissederek eşsiz doğası ve havası eşliğinde yürüyüş yapabilecek" dedi.Hülür, proje maliyeti 550 bin lira olan yoldaki restorasyon çalışmasının bu ay içinde tamamlanmasını beklediklerini kaydetti. Yolda çevre temizliği yapılacağını, yıkılan duvarların ve yolun onarılacağını anlatan Hülür, "Selçuklu ve Osmanlı dönemindeki kültürel mirası yeniden canlandırmayı amaçladık. Yol hizmete girdiğinde yılda 70 bin kişinin yürüyüş yapmasını bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.