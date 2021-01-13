Her şey ekonomi için

AK Parti Antalya Milletvekilleri İbrahim Aydın, Mustafa Köse ve Tuba Vural Çokal ile Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve yönetim kurulu üyeleri, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nı (ATSO) ziyaret etti. ATSO Başkan Yardımcısı Mustafa Atılgan ve Yönetim Kurulu Üyesi Cahit Şahin'in de bulunduğu ziyarette ATSO Başkanı Davut Çetin, milletvekillerine pandemi sürecinde ATSO'nun yaptığı çalışmalar ve Antalya ekonomisi hakkında bilgi verdi.Ekonomisi turizme bağlı olmasından dolayı pandemiden en fazla etkilenen ilin Antalya olduğunu belirten Davut Çetin, "Desteklerin il ve sektör bazında farklılaştırılarak verilmesini istiyoruz. Antalya'da işini kaybedenlerin sayısı tüm diğer illeri geride bırakıyor. Türkiye'de istihdam yüzde 3.86 artarken, Antalya'da yüzde 11 azaldı. Antalya'ya özel önem verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu. Kira desteği çağrısı yapan Başkan Çetin, mülk sahipleri ve kiracılar arasında uzlaşma mekanizması kurulması önerisi yaptı.Türkiye'de siyasetin son dönemde çok ayrıştığını belirten Davut Çetin, "Televizyonlarda sürekli olarak 3-5 kişinin toplandığı ve siyaseti konuştuğu, karşıt görüşlerin birbirlerini dinlemeye bile tahammül edemediği tartışma programları var. Önümüzde seçim mi var ki siyaseti konuşuyoruz. Ülke olarak pandemi ve ekonomik daralma ile mücadele halindeyiz. Gündem ekonomi olmalı. Bunları konuşmalı, eksiklerimize el birliğiyle çözüm üretmeliyiz" ifadelerini kullandı. AK Parti Antalya Milletvekilleri ise Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın çalışmalarının kendilerine yol gösterici olduğunu belirterek, yapılan çalışmalardan ve raporlardan yararlandıklarını ifade etti. AK Parti Milletvekilleri, kent için her türlü iş birliğine hazır olduklarını da kaydetti.AK Parti heyeti, Antalya Toptancı Hali'nde de tarım sektörünün temsilcileri ile bir araya geldi. Ziraat Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, Hal Komisyoncuları Derneği temsilcilerinin de katıldığı toplantıda gündem yaş sebze meyve üretimi ve ihracatı, tarım destekleri, TARSİM ve sulama birlikleri oldu. Heyet, sektör temsilcilerinin sorun ve çözüm önerilerini dinledi.