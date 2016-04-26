Muazzez Ersoy, şoförüne aşık oldu!

İşte Muazzez Ersoy ile ilgili o iddia

Muazzez Ersoy'un şoförü ile ilgili aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Son olarak 2005 yılında Galatasay'ın eski yöneticisi Fatih Gökşen'le aşk yaşayan Muazzez Ersoy'un, 11 yıl aradan sonra yeniden aşık olduğu ve şoförüyle fırtınalı bir birliktelik yaşadığı iddia edildi.

57 yaşındaki şarıcı, geçen Cuma Atatürk Havalimanı'nda genç şoförüyle ilk kez objektiflere yakalandı ve fotoğrafını çeken Sözcü gazetesi muhabiri Tarkan Abdullahoğlu'na aynı zamanda korumalığını yapan Hakan Saraç'ı "İşte benim yeni sevgilim" diye tanıttı.

"EVLİLİKTEN SAYMIYORUM"

Muazzez Ersoy, son yıllarda eskisi kadar şöhretli olmasa da 1990'lı yıllarda peş peşe çıkardığı nostalji serisiyle fırtınalar estirmişti. Satış rekorları kıran şarkıcı, 'Devlet Sanatçısı' unvanına lâyık görülmüştü.

Yükselişi 2000'li yılların başına kadar süren Muazzez Ersoy kariyerinde hızlı bir düşüş yaşadı. Nostalji rüzgarıyla fırtınalar estirdiği dönemde Oyunculuğa da başlayan "Oyun Bitti", "İntizar" gibi diziler çeken Muazzez Ersoy, Kalbimi Kıra Kıra dizisinde rol gereği evlendiği İsmet Özhan'la 2001 baharında bir gece sürpriz yaparak nikah masasına oturmuştu.

Magazin dünyasında bomba etkisi yaratan bu evlilik sadece 3,5 ay sürdü. Bir dönemin ünlü mankeni İsmet Özhan ile Muazzez Ersoy'un yıldırım nikahıyla yaptığı evlilik şiddetli geçimsizlik nedeniyle tek celsede bitti. Önemsiz bir tartışma sonrası terk edildiğini belirten İsmet Özhan, olaylı evliliğin ardından tası tarağı toplayıp Londra'ya yerleşmiş ve yıllar sonra Muazzez Ersoy'la evliliğini "Ben Muazzez Ersoy ile olan evliliğimi, evlilikten saymıyorum, o hataydı" sözleriyle özetlemişti.

Aradan 15 yıl geçti ve 57 yaşında torun sahibi olan Muazzez Ersoy, şimdi şoförüyle yaşadığı ilişkiyle adından söz ettiriyor.

Star.com.tr