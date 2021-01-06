Adet kanaması kaç gün sürer? Normal adet sıklığının ne kadar olması gerekir?

Kadınların menstruasyon (adet, regl) dönemleri miktar ve süre bakımından farklılık gösterir. Ancak adet kanamalarının normal süresi 2-7 gün olarak kabul edilmektedir. Kanamaların yalnızca bir gün sürmesi ya da 7 günden fazla sürmesi normal kabul edilmemekle beraber, mutlaka araştırılması gereken bir durumdur. Ayrıca adet miktarına bağlı olarak günde 4- 5 ped değiştirme ihtiyacı da, bir takım hastalıkların göstergesi olabilir. Bu nedenle normal adet periyodlarının süresinde ve miktarında anormal davranışlar söz konusu ise, mutlaka araştırılması ve gerekli tedavinin belirlenmesi amacı ile uzman bir kadın doğum uzmanına başvurulması önerilmektedir. Bu faktörlere ek olarak, adet dönemleri dışındaki ara günlerde lekelenme gibi herhangi bir kanama durumu gözleniyorsa, yine normal olmamakla beraber mutlaka doktora başvurulması gerekir.

Normal adet sıklığının ne kadar olması gerekir?

Adetin başladığı tarihten itibaren bir sonraki adet dönemine kadar olan süre zarfının en 21 gün olması gerekir. Her kadının menstruasyon döngüsü farklılık gösterir. Ancak adet sürelerinin alt sınırı 21 olmak üzere, normal adet sıklığını 21-35 arası olması normal kabul edilmektedir. Normal adet sıklığının belirlenmesi için dikkat edilmesi gereken nokta; bir adetin başlangıç tarihinden bir sonraki adet tarihi arasındaki geçen sürenin hesaplanmasıdır.

Genç kızların adet düzeninin nasıl olması gerekir?

Genç kızların ergenliğe geçiş evresinde yaşadığı ilk adet kanaması menarş olarak adlandırılır. Hormonlar tarafından fizyolojik olarak doğurganlık sisteminin dahil olması ile beraber, vücudun yeni fonksiyonelliğine adapte olması için zamana ihtiyacı vardır. Bu nedenle menarşla birlikte genç kızların adet periyodlarında düzensizlik olabilir. Ülkemizde menarşın normal sınırı 11-14 yaşları arasında belirlenmiştir. Bu nedenle bu yaşlardan 2-3 sene içerisinde adet periyodları sistematik düzenine kavuşur. Ancak bu sürenin geçmesine rağmen halen adet düzensizliği yaşanıyor ise, mutlaka uzman bir doktora başvurulması gerekir.