BM kritik Yemen tasarısını kabul etti!

Daimi üyelerden İngiltere'nin sunduğu tasarı, BM Güvenlik Konseyi'nde oylandı.

Yemen hükümeti ile Husiler arasında Stockholm'deki görüşmelerin ardından varılan "Hudeyde'de ateşkes kararına" destek veren ve bölgeye uluslararası ateşkes denetleyicileri gönderilmesine ilişkin tasarı, oy birliğiyle kabul edildi.

Kararda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten, Hudeyde ve çevresinde ateşkesin denetlenmesi için bir mekanizma oluşturarak, bölgeye ilk olarak 30 günlüğüne uluslararası denetleyiciler göndermesi talep ediliyor.

Kararda, uluslararası gözlemcilerin ateşkesin yürürlüğe girdiği günden itibaren 21 gün içinde Hudeyde kenti ve liman çevresine konuşlandırılması isteniyor.

Yemen hükümeti ve Husilere yakıt da dahil olmak üzere ticari malların ve insani yardımların ülkeye girişi önündeki tüm bürokratik engelleri kaldırmaları çağrısı yapılan kararda esir değişimi anlaşmasının da hayata geçirilmesi çağrısında bulunuluyor.

Kararda Genel Sekreter Guterres'ten kararın uygulanması konusunda BM Güvenlik Konseyi'ne haftalık rapor sunması isteniyor.

HUDEYDE VE ÇEVRESİ İÇİN VARILAN ATEŞKES 18 ARALIK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ

Husiler ve Yemen hükümeti, 6 Aralık'ta başlayan, 13 Aralık'ta sona eren müzakerelerin ardından Yemen halkı için hayati önem taşıyan Hudeyde Limanı ve kenti için tarafların anlaşmaya vardığını duyurmuştu. Hudeyde ve çevresi için varılan ateşkes 18 Aralık'ta yürürlüğe girmişti.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yarısını oluşturan 14 milyon kişi kıtlık riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Ülkede 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün artıyor.

Yemen'e gıda ürünlerinin yaklaşık yüzde 90'ı, insani yardımların da yüzde 80'inin giriş noktası olması açısından Hudeyde Limanı, Yemen halkı için hayati önem taşıyor.

Yemen'de 4 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaşmış durumda.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.