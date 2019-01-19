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hamburger kuyruğunda

Giriş Tarihi: 19.1.2019
Bill Gates hamburger kuyruğunda
Microsoft'un sahibi Bill Gates, ABD'nin Washington eyaletinde Seattle şehrinde bir hamburger dükkanı önünde sıra beklerken görüntülendi.
ABD'de yaşayan Mike Galos isimli bir Facebook kullanıcısı, Bill Gates'i Washington eyaletinde Seattle şehrinde bir hamburger dükkanı önünde sıra beklerken fotoğrafını çekti ve şu notu paylaştı: "Yaklaşık 100 milyar dolar değerindesin, dünya tarihinin en zengin vakfını yönetiyorsun ve bir hamburger, patates kızartması ve Dicks'de kola almak için herkes gibi sıra bekliyorsun... Altın klozetli tuvalette poz vermek isteyen Beyaz Saray'daki kişinin aksine bu gerçek zengin insanların nasıl davrandığını gösteriyor." Yaklaşık 100 milyar dolar şahsi serveti bulunan Bill Gates, mütevaziliği ve yardımlarıyla biliniyor.
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Bill Gates hamburger kuyruğunda
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