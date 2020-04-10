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Trump’tan ekonomi için yeni tim

Başkanı , ekonomiyi ‘yeniden açmak’ olarak nitelendirdiği plan kapsamında işdünyasından, doktorlara kadar geniş bir konsey kuracağını açıkladı. Trump bu karar için “Daha büyük bir karar verdiğimi hatırlamıyorum” dedi

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Giriş Tarihi: 11.4.2020 00:58 Güncelleme Tarihi: 11.4.2020 01:04 ABONE OL
Trump’tan ekonomi için yeni tim

ABD Başkanı Donald Trump, ekonomiyi yeniden canlandırmak için bir özel konsey kuruyor. Trump, konu hakkında "Şimdiye kadar alacağım en büyük karara yardımcı olacak" dedi. Salı günü yapacağı duyuruda detaylarını açıklayacağı konseyde iş dünyasından liderler, doktorlar, valiler ve ülkenin dört bir yanından birçok insan bulunacak. Coronavirus Görev Gücü ise ayrı bir şekilde çalışmaya devam edecek. Coronavirus Görev Gücü'ne Başkan Yardımcısı Mike Pence liderlik edecek.

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DAHA BÜYÜK BİR KARAR VERMEDİM

Trump, "Daha büyük bir karar verdiğimi hatırlamıyorum. Kendimi en büyük zihinlerle kuşatacağım. Sadece en büyük zihinlerle değil, aynı zamanda politika ve iş aklı da dahil olmak üzere çok sayıda farklı işletmedeki en büyük zihinlerle biz beraber karar vereceğiz" dedi. Hazine Bakanı Steven Mnuchin de Salı günü yaptığı açıklamada, Başkan Trump'ın ekonominin bazı kısımlarını nasıl yeniden canlandıracağı konusuyla çok yakından ilgilendiğini söylemişti.

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Trump’tan ekonomi için yeni tim
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