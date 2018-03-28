30 yıllık imar özlemi

Kimisi Çankaya Köşkü'ne kimisi ise Kızılay'a 5 dakikalık mesafede… 6'sı Çankaya'ya 1'i Mamak'a bağlı birbirine sınır; Aşağı İmrahor, Orta İmrahor, Yukarı İmrahor, Yakupabdal, Yeşilkent, Karataş ve Boztepe mahalleleri yaklaşık 30 yıldır bölgelerindeki imar sorununun çözülmesi için bekliyor. Kanal Ankara'nın da güzergahında bulunan mahallelerin muhtarları, "Ne köyüz, ne mahalle… 100 bin kişi imar sorununun giderilmesini bekliyor. Büyükşehir, Çankaya ve Mamak belediyeleri bu sorunu çözmek için el ele versin. Altyapı ve üstyapı problemleri bitsin" dedi. 7 mahallenin muhtarı sorunlarının giderilmesi için SABAH Ankara'ya konuştu.

Yeşilkent Muhtarı Murat Kabasakal: Mahallemiz Çankaya Köşkü'ne sadece 5 kilometre uzaklıkta. Mahallemiz tam bir dert küpü… Kanal Ankara Projesi ile binlerce vatandaş buraya yatırım yaptı. Mahallemiz 35 yıllık bir mahalle. Mahallemizin imarı Çankaya Belediyesi tarafından verilmiyor. Defalarca görüşmeler yaptık fakat sonuç alamadık. Çankaya Belediyesi bize neden sıcak bakmıyor. 35 yıllık mahallenin hala imarı verilmedi. Topu sürekli Büyükşehir'e atıyor. Biz burada çok mağduruz.

Karataş Muhtarı Ömer Oflaz: Buradaki mahallelerde binlerce kişi yatırım yaptı. Biz Kanal Ankara'nın biran önce yapılmasını ve buraların imarının tamamlanmasını istiyoruz. Karataş Mahallesi'nin 2 bin dönümlük merası imar yapılmak için alındı. Ancak halen daha imar tamamlandı. Biz biran önce imarın tamamlanmasını istiyoruz.

Aşağı İmrahor Muhtarı Mustafa Aytek: Ben Aşağı, Yukarı ve Orta İmrahor adına konuşuyorum. 1969 yılında bizler mahalle olduk. Biz mahalle olmamıza rağmen köy hayatı yaşıyoruz. Ne köyüz ne mahalle… Bizim mahallelerimizin 15 sene önce imarı yapıldı. Cumhurbaşkanımıza sesimizi duyurmak istiyoruz ve bize destek vermesini istiyoruz. Bizim umudumuz Cumhurbaşkanımız… Resmiyette arazilerimiz imarlı gözüküyor. Altyapı ve yol yok. Bu nedenle ruhsat alamıyoruz. Kümes bile yapamıyoruz arsamıza.

Yakupabdal Muhtarı Murat Taşko: Bizim mahallemizde de imar sorunu bulunuyor. Ne mahalle olduğumuzu biliyoruz ne köy olduğumuzu biliyoruz. Biran önce bu sorunun çözülmesini istiyoruz. Arsa imarlı arazilerimizin vergilerini ödeyebilmek için insanlar topraklarını satmak zorunda kalıyor. Arsa bilmecesi yaşanıyor.

Boztepe Muhtarı Ali Yıldırım: İmar bizim için büyük sorun. Çankaya Belediyesi'nin yapmış olduğu proje degişikliğini hayata geçirmesini talep ediyoruz. Bizim mahallemiz Kızılay'a 5 dakika… Hala gecekondu…