Kuzeykent’te 407 konut satışa çıkıyor

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi ile TOKİ
ortaklığında hayata geçirilen Kuzey Ankara
Girişi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında üretilen "Kuzeykent Konutları"nın halka satışı devam ediyor. Proje kapsamında inşa edilen 5 bin 82 lüks konuttan 407'si daha 29 Mart-29 Haziran 2018 tarihleri arasında satışa sunulacak. Açık satış yöntemiyle gerçekleştirilecek olan konut satışlarında vatandaşlar, ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağına sahip olacak. Kuzeykent'te, 256'sı 3+1, 17'si 3+1 dubleks, 17'si teras ev ve 117'si ise 4+1 olarak satışa sunulan konutların fiyatları, 235 bin lira ile 655 bin lira aralığında değişiyor. Konut alıcısına 14 gün içinde cayma hakkının da tanındığı ve çeşitli vade seçenekleriyle satışa sunulan konutlarda, peşin alımlarda ise yüzde 10 indirim uygulanıyor. Sosyal tesisleri ile modern bir yaşamı iç içe sunan Kuzeykent'te, 12 ay içinde teslimatın gerçekleştirileceği alıcılara aynı zamanda yüzde 10, yüzde 15 ve yüzde 25 peşinatla birlikte; 96, 108 ve 120 ay vade seçenekleri de sunuluyor. Proje kapsamında şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile yetimlere, yüzde 10 peşin ve 240 ay vadeli sabit taksit imkânı sağlanıyor.