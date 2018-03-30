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Ak Gençlik, ’e emanet

Giriş Tarihi: 30.3.2018
Ak Gençlik, Ali Osman Özdemir’e emanet

Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığı'na atanan , kongre çalışmalarına hızlı başladı. Başkentte önemli ziyaretlerde bulunan Özdemir, "Ankara'nın, gençliğimizin ruhuna hitap edecek muhteşem bir kongre için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz" diye konuştu.

"GENÇLİK DAVAMIZIN ÖZNESİDİR"
?Başkan Özdemir, "Çağımızın bencilliğine kapılmaktan uyandırıp, özellikle biz gençlerdeki bir milletin fertleri olma şuurunu dirilten Cumhurbaşkanımız Sayın 'ın kurduğu ve Türk siyasi tarihine mührünü vuran AK Parti, gençlerin partisidir. Gençlik, ülkemizin yarınlarını hazırlamanın azmi ve çabası içindedir. Gençlik, davamızın öznesidir. İnsanlığın vicdan merkezinde olan , inşallah gençlerle büyüyecektir" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sunan Özdemir, "Bu davaya gönül veren büyüklerimizi mahcup etmeyerek, başkentteki genç kardeşlerimizin her daim yanında olacağız" şeklinde konuştu.

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Ak Gençlik, Ali Osman Özdemir’e emanet
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