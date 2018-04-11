‘Baki Kalan Sohbetler’in konuğu Serdar Tuncer

Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen "Baki Kalan Sohbetler" etkinliğinin konuğu televizyon programcısı ve şair Serdar Tuncer oldu. Ali Ersoy Mahallesi'ne yeni inşa edilen Şair Baki Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Baki Kalan Sohbetler" tüm hızıyla devam ediyor. Altındağlıların yoğun ilgi gösterdiği sohbet programın dördüncüsüne, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin eşi Saadet Tiryaki de katıldı. Güldürürken düşündüren, eğlendirirken ders çıkartılan sohbet, Altındağlılardan tam not aldı. Programda ağırlıklı olarak şiir okuyan Serdar Tuncer, Altındağlılara duygu dolu anlar yaşattı. Serdar Tuncer, sadece şiir okumakla kalmadı, kıssadan hisse öykülerle de önemli öğütler verdi. Serdar Tuncer, güzel ahlakın önemi üzerinde durarak, Peygamber Efendimiz'e ait hadislerle anlatımı zenginleştirdi. "Baki Kalan Sohbetler"in gelecek ayki konuğu ise İclal Aydın olarak belirlendi.

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