Penguen çetesi çökertildi

Kurban olarak seçtikleri vatandaşların üzerine tükürerek çıkan kargaşadan faydalanarak yan kesicilik yapan çete üyeleri, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından 1,5 aylık takip sonucu enselendi. Ankara'da işlek cadde ve sokakları tercih eden çete üyelerini güvenlik kameraları yakalattı. Liderliğini "Penguen" lakaplı Ercan K., isimli şahsın yaptığı suç örgütünde çete üyelerinin aralarında şifreli konuşmalar yaptıkları belirlendi. Güvenlik kameralarının yardımıyla çete üyelerinin izine ulaşan Ankara polisi, 1,5 aylık teknik ve fiziki takibin ardından çeteye Penguen operasyonu düzenledi, 8 zanlı kıskıvrak yakalandı. Cebeci Asri Mezarlığı çevresinde buluşarak organize oldukları öğrenilen çetenin kendi arasında kodladığı 'pislikçilik' (yaptıkları yankesicilik) olayı gün yüzüne çıktı. Çete üyeleri mezarlık etrafında buluşarak kısa süren toplantının ardından yankesicilik yapacakları alanlara dağıldıkları tespit edildi. Genellikle yalnız ve yaşlı vatandaşları hedef alan zanlıların el çabukluğu dikkatlerden kaçmadı. Seçtikleri kurbanları bir süre takibe alan ve uygun zamanı yakaladıktan sonra vatandaşın sırtına tüküren çete üyelerinin boşluktan istifade ederek yankesicilik yaptıkları ortaya çıktı.

5'İ TUTUKLANDI, 3'Ü SERBEST

Zanlıların tanınmamak için maske taktıkları da belirlendi. Haklarında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yankesicilik suretiyle nitelikli hırsızlık' yapmak suçları olan çete üyelerinin toplanma yerini tespit eden Ankara Yankesicilik polisleri operasyon düğmesine bastı. Nitelikli hırsızlık ve suç işlemek için örgüt kuran çete lideri Penguen lakaplı Ercan K., ile beraberindeki 8 zanlı eşzamanlı operasyonla enselendi. Örgüt üyelerinden Ayhan Y. isimli şahsın Ayaş Açık Ceza Evinde hükümlü olarak kalmasına rağmen özel izinle çıkarak yankesici çete ile birlikte 3 ayrı olaya karıştığı tespit edildi. Şahısların mağdur ettiği 16 ayrı müşteki çete üyelerini ihbar etti. Yakalanan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.